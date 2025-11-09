Kultur
Von der Fabrik zur Kunst (3/4)
In einem restaurierten Industriekomplex im Zentrum der polnischen Stadt Łódź befindet sich ein Teil des Muzeum Sztuki - seit 1930 die Adresse in Osteuropa, wenn es um abstrakte Kunst geht. Die visionären Museumsbegründer Władysław Strzemiński und Katarzyna Kobro kamen 1931 in diese Arbeiterstadt. Künstler wie Max Ernst und Joseph Beuys verschenkten ihre Kunst dorthin.
