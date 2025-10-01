Kultur
Von der Fabrik zur Kunst (2/4)
Die Hamburger "Sammlung Falckenberg" ist eine der hochkarätigsten privaten Kunstsammlungen Europas, beheimatet in den alten Fabrikhallen der Phoenix AG in Hamburg-Harburg. Aus den ehemaligen Werkhallen entstanden 6000 Quadratmeter Kunsttempel auf vier Etagen verteilt, mit einem zentralen offenen Treppenhaus. Der historische Industriestandort steht seit 2001 unter Denkmalschutz.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 26.10.2025