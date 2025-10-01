Kultur
Von der Fabrik zur Kunst (1/4)
Das "Musée des Arts Contemporains" (MACS) in Grand-Hornu in Belgien setzt zeitgenössische Kunst in Verbindung mit der Geschichte des Industriekomplexes. Die Dokumentationsreihe blickt sowohl auf die bewegte Geschichte des Orts im Kohlezeitalter zurück als auch auf die mutige Entstehungsgeschichte des Museums.
bis 26.10.2025
Redaktionshinweis: 3sat zeigt die weiteren drei Folgen von "Von der Fabrik zur Kunst" an den Sonntagen 27. Juli, 10. August und 24. August jeweils um 10.05 Uhr.