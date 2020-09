Kultur

Traumhäuser - Ein modernes Haus in der Altstadt

Aufgrund der hohen Miete in München beschlossen Johanna Söllner und Christian Adam, mit ihren drei Kindern in ihre Heimatstadt Bamberg zurückzukehren und dort in der Altstadt selbst zu bauen. Die Architekten entwarfen einen reduzierten, schnörkellosen Baukörper, der mit seinen Nachbarn eher durch räumliche Bezüge und Sichtbeziehungen in Kontakt tritt als durch stilistische Mimikry.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.07.2020