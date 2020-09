Kultur

Traumhäuser - Ein Haus mit gedrehtem First

Angefangen hat es wie im Märchen: Inka und Hanna sind Freundinnen und leben an einem kleinen oberbayerischen See. Als Inka Architektur studiert, sagt Hanna: "Du baust mir mal mein Haus." Doch wie in jedem Märchen mussten auch hier vor dem Happy End Prüfungen bestanden werden. Die Bauherren Hanna Edelmann und ihr Mann Thomas hatten sich ein Haus mit Flachdach gewünscht. Der Bebauungsplan verlangte jedoch ein Satteldach. Was der strikte Bebauungsplan nicht vorschrieb, war die Firstrichtung. Die Architekten nutzten das für eine kreative, ungewöhnliche Lösung: Sie ließen den First diagonal zum Baukörper verlaufen.

