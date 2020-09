Kultur

Traumhäuser - Ein Haus als Experiment

"Was auch immer das Leben bringt - unser Traumhaus soll in der Lage sein, sich vollkommen flexibel darauf einzustellen", sagen Christine und Christian Weinmann aus der Oberpfalz. Das Ergebnis: ein teilweise aufgeständerter Riegel aus Holz, Blech und Polycarbonat mit großer Wohnterrasse und vielen originellen Details. Und weil die Bauherren sich soweit es geht selbst versorgen wollen, hat der Architekt gleich noch Deutschlands schönsten Hühnerstall in den Nutzgarten gebaut - ebenfalls mit Bauelementen aus Polycarbonat. Zeitgemäßes Wohnen für wenig Geld.

