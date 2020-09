Kultur

Traumhäuser - Ein Haus aus Feuer und Glas

Der Nürnberger Architekt René Rissland hat im japanischen Pavillon auf der Architektur-Biennale in Venedig Yakisugi entdeckt, die uralte Methode der Holzveredelung durch Feuer. Entstanden ist das erste Wohnhaus in Deutschland, bei dem die traditionelle Yakisugi-Methode zur Holzfassadenveredelung angewandt wurde. In Japan verkohlt man seit Jahrhunderten Zedernholz für die Fassadenverkleidung. Ganz natürlich, ohne Chemie, eine Nachbehandlung ist nicht nötig. Doch die alte Tradition war lange aus der Mode gekommen, im Rest der Welt weitgehend unbekannt und wird erst jetzt langsam neu entdeckt.

Datum: 30.07.2020