Wahnsinnswerke: Hamlet

Die Band Moop Mama setzt sich für die Reihe „Wahnsinnswerke“ in einem Song mit dem Hamlet-Stoff auseinander.

Quelle: Martin Kobold/Nordend Film GmbH

"Sein oder nicht sein" ist das Theaterklischee schlechthin. Allein der Totenschädel in der Hand signalisiert eindeutig, es geht um den Dänenprinzen und sein schweres Schicksal, das nach guter Shakespeare-Manier am Ende allen Hauptfiguren das Leben kostet. Was hat uns das Werk heute noch zu sagen, warum vergeht keine Spielzeit ohne einen "Hamlet" auf der Bühne? Was sagt ein Psychologe zu dieser Figur, wo findet man sie vielleicht in der heutigen Politik wieder, und wie setzen sich Musiker mit dem traurigen Prinzen, der auf Vergeltung sinnt, auseinander?