Alexander Giesche, geboren 1982 in München, studierte am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und bei DasArts in Amsterdam. Von 2012 bis 2014 war er Artist in Residence am Theater Bremen, anschließend ging er für zwei Jahre mit dem Projekt "Future Shock" an die Münchner Kammerspiele. Zentrales Thema ist für ihn das Verhältnis des Menschen zu Digitalität und modernen Technologien. In seinen Inszenierungen wird keine Handlung im gewöhnlichen Sinne erzählt, vielmehr schafft er Atmosphären und Bildwelten, die Alltägliches in neuem, schönem, fremdartigem Licht erscheinen lassen. Mit seinen Arbeiten war er schon beim "Radikal jung"-Festival in München, dem "Festival d’Automne à Paris" und in der Reihe "Immersion" am Haus der Berliner Festspiele in Berlin zu sehen. "Der Mensch erscheint im Holozän" vom Schauspielhaus Zürich ist seine erste Einladung zum Berliner Theatertreffen.