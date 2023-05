Eine Katastrophe bahnt sich an, die aber keiner bemerkt, da alle stets um sich und ihre unerwiderte Liebe kreisen. Sie verstehen einander nicht, sind sich fern, und scheitern bereits im alltäglichen Zusammenleben. Neurotisch, unglücklich, egoistisch und zutiefst komisch hat sich jeder in seinem Kokon eingerichtet. In diesem bürgerlichen Elfenbeinturm wird philosophiert und gefaselt, arrogant und herablassend auf die Welt da draußen geblickt. Dort braut sich etwas zusammen, was niemand wahrhaben will. Die Cholera tobt und treibt die Menschen gegen "die da oben" auf die Straße. Am Ende wird das zu Hause der Protassows vom Safe Space bürgerlicher Privilegien zu einer Festung gegen die aufbegehrenden Massen, die man nicht versteht. Die Kluft ist groß, vielleicht schon zu groß geworden.