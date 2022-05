3sat-Preis 2022: Claudia Bauer

Claudia Bauer wurde 1966 in Landshut geboren. An der Berliner Hochschule für Regie und Schauspielkunst Ernst Busch absolvierte sie ein Schauspiel- und Regiestudium. Von 1999 bis 2004 war Bauer künstlerische Leiterin des Theaterhauses Jena, von 2005 bis 2007 Hausregisseurin am Neuen Theater Halle. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist Claudia Bauer Hausregisseurin am Schauspiel Leipzig. Sie arbeitet außerdem als freie Regisseurin an vielen renommierten Bühnen. Dies ist ihre vierte Einladung zum Berliner Theatertreffen. Ein Porträt der Preisträgerin ist im 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Tag der Preisverleihung, Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.20 Uhr, zu sehen.