Auch Penthesilea wird von Latif in ihren Träumen nicht losgelassen. Sie hat Schwierigkeiten, Latif zu vertrauen und glaubt sich verraten, als Maria behauptet, schwanger zu sein. Maria will Latif mit allen Mitteln zurückerobern, auch wenn das bedeutet, Penthesilea zu demütigen. Penthesilea sieht sich konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit - doch bevor sie an der Ohnmacht zerbricht, macht sie sich auf, um zu zerstören.