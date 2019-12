Le Corsaire - Ballett in 3 Akten

Die Handlung ist an Lord Byrons Verserzählung "The Corsair" angelehnt und schildert die Abenteuer des Freibeuters Conrad, der nach einem erfolgreichen Beutezug die Pläne des Seyd Pascha durchkreuzt: Am Meeresstrand geht Lanquedem, Herr eines Basars, mit seinen Häschern auf die Jagd nach neuen Sklavinnen. Médora und Gulnare geraten in seine Gefangenschaft und so in den Harem von Seyd Pascha. Conrad verliebt sich in die schöne Médora und er ist wild entschlossen, die Dame seines Herzens aus dem Palast des Paschas zu befreien. Nach Conrads erfolgreichem Kampf mit einer Gruppe vermummter Freibeuter kann Médora ihrem Geliebten an Bord seines Schiffs folgen, das jedoch auf hoher See in ein dramatisches Unwetter gerät…