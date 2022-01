König Ottokars Glück und Ende

Nicholas Ofczarek (Zawisch), Bibiana Beglau (Kunigunde von Massovien).

Quelle: ORF/Burgtheater/Burgtheater/Reinhard Werner.

Das im 13. Jahrhundert angesiedelte Trauerspiel in 5 Aufzügen handelt vom Kampf des böhmischen Königs Ottokar II. Přemysl um die römisch-deutsche Kaiserkrone, er verliert nach der Trennung von seiner ersten Frau aber nach und nach alle Anhänger und schlussendlich wird Rudolf von Habsburg zum Kaiser gekrönt. Ottokar unterwirft sich, doch die Feindschaft der beiden Herrscher bleibt bestehen und endet mit der Schlacht am Marchfeld, in der Ottokar das Leben verliert.



In der Titelrolle brilliert Publikumsliebling Tobias Moretti. Michael Maertens als Rudolf von Habsburg, sowie Nicholas Ofczarek als Zawisch von Rosenberg erhielten für ihre Darstellung den Nestroy 2005.

Weiters mit dabei sind unter anderen Elisabeth Orth, Karl Merkatz, Johannes Krisch und Wolfgang Gasser in der Rolle des Ottokar von Hornek.