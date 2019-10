KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen (3/3)

Apollo, Sohn der neuen Revuetänzerin Francesca, verbringt eine unkonventionelle Kindheit in einer Zirkus-Gemeinschaft, die geprägt ist von skurrilen Figuren, starren Hierarchien und Machtmissbrauch. Seine Mutter Francesca versucht, unter allen Umständen in der Zirkustruppe Fuß zu fassen und als Tänzerin zu reüssieren.



Für Apollo und seine Bedürfnisse bleibt nur wenig Zeit und Raum. So erschafft er sich mithilfe seiner Freundin Artemisia eine ganz eigene Welt, in der die Realität und seine Fantasie eins werden.



Regisseur Savio Debernardis hat einen Kurzfilm geschaffen, der ein hierarchisch strukturiertes System repräsentiert, mit eigener Moral und Zwängen, vergiftet durch die Machtspiele der darin agierenden Akteure.