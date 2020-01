John Neumeier "Beethoven-Projekt"

Am 3. und 4. Oktober tanzte das Hamburg Ballett das 160. Ballett seines Chefchoreografen auf der Bühne des Baden-Badener Festspielhauses. - Zum Auftakt des Beethoven-Jahres 2020 zeigt 3sat das Ballett unter Begleitung der Deutschen Radio Philharmonie.



John Neumeiers "Beethoven-Projekt" kombiniert Elemente von Handlungsballetten und Sinfonischen Balletten. Der erste Teil, "Beethoven-Fragmente", ist eher autobiografisch inspiriert, der zweite Teil, "Eroica", folgt einer freieren Dramaturgie.



Bei den Aufführungen in Baden-Baden tanzt Aleix Martínez die Hauptrolle, eine Art Wiedergänger Ludwig van Beethovens. Außerdem sind in führenden Rollen zu erleben: Edvin Revazov als Beethovens Ideal, Anna Laudere als Beethovens "Ferne Geliebte", Patricia Friza als Beethovens Mutter und Borja Bermudez als Beethovens Neffe.