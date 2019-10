Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST

Außerdem wird der Preis für das Lebenswerk vergeben. Er geht in diesem Jahr an Roberto Ciulli. „Seit fast vierzig Jahren schafft es Roberto Ciulli am Theater an der Ruhr in Mülheim - als Leiter, Regisseur und Schauspieler - sich immer weiter zu entwickeln, mit Humor, Menschenkenntnis, Ernst und Liebe“, heißt es in der Jurybegründung. Die fünfköpfige Jury, die über die FAUST-Gewinner entscheidet, besteht aus Mitgliedern der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.