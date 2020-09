Als auch Grand erkrankt, hat Rieux wenig Hoffnung auf eine Genesung, doch die Behandlung schlägt an. Immer öfter kommt es zu Heilungen, die wie ein Wunder wirken, doch reißt die Pest in ihren Endzügen auch immer wieder unglückliche Opfer mit sich. Weiterhin ist Vorsicht geboten. Die Tore der Stadt bleiben für weitere zwei Wochen geschlossen. Viele von Rieux‘ treuen Helfern rafft es in den Zeiten der größten Hoffnung noch dahin und auch Richter Othon und Pater Paneloux überleben die Seuche nicht.