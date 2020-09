Rieux und seine Mitstreiter sind bereits am Rande der Erschöpfung, die Gewöhnung an die scheinbar ausweglose Lage führt zu einer gewissen Abstumpfung, obwohl das Grauen nach wie vor in der Stadt wütet. Dann erkrankt auch noch der Sohn des Richters Othon. Ein verzweifelter Kampf um das Leben des Jungen beginnt. Ein neues Serum von Castel könnte die letzte Rettung sein. Im Angesicht des ganzen Leides fällt es selbst Pater Paneloux zunehmend schwer Hoffnung zu verbreiten. Die Reihen in der Kirche sind immer spärlicher besetzt.