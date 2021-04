Ein erstes Zusammentreffen der besonderen Art. Der brave und angepasste Provinzbürger Herr Adam vereitelt beim Angeln den Suizidversuch der jungen Eva und rettet sie vor dem Ertrinken. Das ungleiche Paar fühlt sich auf seltsame Weise miteinander verbunden. Herr Adam lädt Eva zu sich nach Hause ein und gewährt ihr Unterschlupf, was Frau Adam mit nur wenig Enthusiasmus akzeptiert. Sie leitet die titelgebende Gastwirtschaft, das Automatenbüffet, wo kleine Fächer mit Glasfenstern eine ganze Wand füllen und man auf Knopfdruck und nach Münzeinwurf, versteht sich, immer frisches Bier und Würstchen bekommt. Auch einen Musiker hinter Glas gibt es, der nach dem gleichen Mechanismus für Unterhaltung sorgt. Das Automatenbüffet bevölkern einige skurrile Dauergäste, aber auch die Honoratioren und wichtigen Funktionäre des Dorfes treffen sich dort. Schnell zeigt sich die Faszination aller für die mysteriöse Fremde. Sie wird zur Projektionsfläche der unterschiedlichsten Fantasien und kann sich vor Avancen bald kaum noch retten. Herr Adam will sich dies Zunutze machen und Eva dafür Einspannen die übrigen Herren von seiner Idee zu überzeugen, die Region durch den Aufbau einer Fischerei-Industrie aus der wirtschaftlichen Misere zu holen. Auch wenn es zunächst so scheint, als würde Eva gespielt werden wie eine Puppe, so zeigt sich am Ende, dass sie es ist, die die Fäden in der Hand hält, in diesem absurden gesellschaftlichen Biotop, das sich im Automatenbüffet herausgebildet hat.