Arthur Miller - zum 100. Geburtstag

Nur kurz danach starb Marilyn Monroe an einer Überdosis Tabletten. Die Öffentlichkeit gab Arthur Miller die Schuld am Tod des geliebten Filmstars. Doch er hatte sie nicht retten können. Später fand Miller sein Glück mit der österreichischen Fotografin Inge Morath. Zurückgezogen lebten sie in dem Haus, das er ursprünglich für sich und Marilyn gekauft hatte, in Roxbury, Connecticut. Er starb 2005 im Alter von 89 Jahren.