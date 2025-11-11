Kultur
SWR3 New Pop Festival 2025 - Felix Jaehn
Top-DJ Felix Jaehn heizt erneut bei einer DJ-Nacht des SWR3 New Pop Festivals dem Publikum in der historischen Kulisse des altehrwürdigen Baden-Badener Kurhauses ein. Bereits vor zehn Jahren legte er auf einer Partynacht des Festivals auf. Mit drei Nummer-1-Hits sowie zahlreichen Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen zählt er heute zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Felix Jaehn ist bekannt für energiegeladene Sets, die elektronische Beats mit seiner dynamischen Bühnenpräsenz verbinden. Ein Abend voller Beats, Emotionen und mitreißender Musik.
