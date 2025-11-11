Hauptnavigation

Felix Jaehn legte bei der Cupra DJ Night im Kurhaus Baden-Baden auf.

SWR3 New Pop Festival 2025 - Felix Jaehn

Top-DJ Felix Jaehn heizt erneut bei einer DJ-Nacht des SWR3 New Pop Festivals dem Publikum in der historischen Kulisse des altehrwürdigen Baden-Badener Kurhauses ein. Bereits vor zehn Jahren legte er auf einer Partynacht des Festivals auf. Mit drei Nummer-1-Hits sowie zahlreichen Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen zählt er heute zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Felix Jaehn ist bekannt für energiegeladene Sets, die elektronische Beats mit seiner dynamischen Bühnenpräsenz verbinden. Ein Abend voller Beats, Emotionen und mitreißender Musik.

Sendetermin
11.11.2025
04:40 - 05:25 Uhr

SWR3 New Pop Festival

