Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Zartmann

Der Berliner Sänger Zartmann zählt derzeit zu den gefragtesten Künstlern Deutschlands und begeistert mit seinem Nummer-1-Hit "Tau mich" Fans im ganzen Land. Sein bürgerlicher Name und sein Alter bleiben sein Geheimnis. Vor zwei Jahren noch in kleinen Clubs unterwegs, füllt Zartmann inzwischen Arenen und überzeugt mit energiegeladenen Shows, die eine Mischung aus emotionalen Balladen und mitreißenden Party-Songs bieten. Ohne Star-Allüren und mit viel Ehrlichkeit repräsentiert Zartmann eine neue Generation von Künstlern, die sich nicht in Schubladen stecken lassen. Musikalisch gibt er alles und schreibt Songs, die direkt aus seinem Leben stammen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.10.2025