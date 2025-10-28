Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. SWR3 New Pop Festival
  4. SWR3 New Pop Festival 2025 - Vella

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Vella

Mit ihrer unverwechselbaren, zeitlosen Stimme zählt Gabriella Valdes alias Vella zu den vielversprechendsten Newcomern ihrer Generation. Die 21-Jährige, die in Tampa, Florida, aufwuchs und heute in Los Angeles lebt, zeigt in ihrer Musik eine Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit. In ihrer aktuellen Single "All My Love" thematisiert sie das emotionale Ungleichgewicht in Beziehungen. Bereits als Kind entdeckte ihr Vater, selbst Musiker, ihr Talent, und gemeinsam luden sie Cover-Songs auf YouTube hoch, darunter Klassiker von Adele. Heute steht Vella als Entertainerin auf der Bühne und begeistert ihr Publikum mit ihrer offenen, mitreißenden Art und ihrer tiefgreifenden Musik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 26.11.2025

Mehr

SWR3 New Pop Festival Sendetypical mit Logo 2400x1350 16zu9

SWR3 New Pop Festival

SWR3 New Pop Festival 2025

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.