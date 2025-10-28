Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Purple Disco Machine & Friends

Der deutsche Musikproduzent und DJ Tino Piontek alias Purple Disco Machine hat es von Underground-Clubs in Ostdeutschland auf die internationalen Festivalbühnen geschafft. Heute zählt er mit über zwei Milliarden Streams zu den erfolgreichsten DJs und Produzenten weltweit. 2023 bekam der gebürtige Dresdner einen Grammy für seinen Remix von Lizzos Song "About Damn Time". Aktuell begeistert Purple Disco Machine mit seinem Remix des Hurts-Hits "Wonderful Life". Sein unverkennbarer Sound kombiniert Vintage-Synthesizer, Disco-Feeling und moderne Beats, bleibt aber in jedem Song einzigartig. Zu seinen Erfolgen zählen Songs wie "Substitution" (Julian Perretta), "Fireworks" (Moss Kena) und "Hypnotized" (Sophie and the Giants) – alle Künstler waren ebenfalls bereits beim "SWR3 New Pop Festival" vertreten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.10.2025