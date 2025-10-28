Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Bosse

Bosse kehrt zum 30. "SWR3 New Pop Festival" auf die Bühne zurück – fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Auftritt auf der Open-Air-Bühne mit dem Chart-Album "Engtanz". Seit über 20 Jahren begeistert der Sänger mit ehrlicher Musik über das Leben, die Liebe und Neuanfänge. Seine Konzerte sind bekannt für mitreißende Energie, eine grandiose Liveband und eine Atmosphäre voller Endorphine. Aktuell sorgt seine neue Single "Vergangenheit" für Aufmerksamkeit: Der Titel zeigt mit tiefgründigen Texten und emotionalem Sound einmal mehr, warum Bosse zu den authentischsten Künstlern der deutschen Musikszene gehört.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.10.2025