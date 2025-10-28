Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. SWR3 New Pop Festival
  4. SWR3 New Pop Festival 2025 - Bosse

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Bosse

Bosse kehrt zum 30. "SWR3 New Pop Festival" auf die Bühne zurück – fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Auftritt auf der Open-Air-Bühne mit dem Chart-Album "Engtanz". Seit über 20 Jahren begeistert der Sänger mit ehrlicher Musik über das Leben, die Liebe und Neuanfänge. Seine Konzerte sind bekannt für mitreißende Energie, eine grandiose Liveband und eine Atmosphäre voller Endorphine. Aktuell sorgt seine neue Single "Vergangenheit" für Aufmerksamkeit: Der Titel zeigt mit tiefgründigen Texten und emotionalem Sound einmal mehr, warum Bosse zu den authentischsten Künstlern der deutschen Musikszene gehört.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 26.11.2025

Mehr

SWR3 New Pop Festival Sendetypical mit Logo 2400x1350 16zu9

SWR3 New Pop Festival

SWR3 New Pop Festival 2025

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.