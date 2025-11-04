Hauptnavigation

SWR3 New Pop Festival 2025: Thunder Jackson

Mit Thunder Jackson steht 2025 ein Künstler auf der „SWR3 New Pop“-Bühne, der mit seiner rauchigen Stimme, mit emotionalen Balladen und ungeschliffener Authentizität überzeugt. Der Musiker aus Oklahoma, bekannt für Songs wie „In The Movies“ und „God In Oklahoma“, präsentiert eine mitreißende Show. Fans von Soul und handgemachter Musik erwartet ein Erlebnis, das unter die Haut geht.

04.11.2025
SWR3 New Pop Festival

