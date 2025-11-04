Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025: Kraftklub

Die Chemnitzer Band Kraftklub kehrt im Rahmen des „Homecoming-Konzerts“ zurück ins Baden-Badener Kurhaus, wo sie 2012 mit ihrem ersten Auftritt für ein unvergessliches Erlebnis sorgten. Bekannt ist die Gruppe für ihre Mischung aus schnellen Beats, deutschen Texten und rockigem Sound. Kraftklub hat bis heute fast zwei Millionen Tonträger verkauft. Alle bisherigen vier Studioalben landeten auf Platz 1 der deutschen Charts. Ende November 2025 erscheint das mit Spannung erwartete fünfte Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“. Mit seinem energiegeladenen Stil und seinem Engagement gegen Rechtsextremismus steht Kraftklub für eine besondere Kombination aus Musik und Haltung.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.11.2025