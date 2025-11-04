Kultur
SWR3 New Pop Festival 2025: Calum Scott & SWR Big Band
Der britische Popstar Calum Scott kehrt zum „SWR3 New Pop Homecoming Konzert“ zurück – diesmal als gefeierter Star, nachdem er 2022 in Baden-Baden als Newcomer auftrat. Gemeinsam mit der mehrfach Grammy-nominierten SWR Big Band performt er im Festspielhaus. Calum Scott begeistert mit seiner Mischung aus Balladen, Popsongs und Dance-Music, darunter Hits wie „Dancing On My Own“ mit über einer Milliarde Streams. Mit über 20 Millionen monatlichen Spotify-Hörern zählt Calum Scott zu den erfolgreichsten britischen Künstlern in Deutschland. Sein Auftritt gemeinsam mit der SWR Big Band verspricht musikalische Vielfalt und Experimentierfreude.
