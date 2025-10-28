Kultur
SWR3 New Pop Festival 2025 - Alessi Rose
Alessi Rose ist auf dem besten Weg, der nächste große Popstar zu werden. Mit ihrem zeitgeistigen Alternative-Pop-Sound und ehrlichen, persönlichen Texten begeistert sie ihre Fans. Die aktuelle Single "Same Mouth" ist Teil ihrer dritten EP. Nach ihrem Durchbruch mit der Debütsingle "Say Ur Mine" und einer Tournee mit Dua Lipa startet die 22-jährige Singer-Songwriterin im Herbst ihre 22 Shows starke Headline-Tour durch Europa und GB. Trotz ihrer noch jungen Karriere beeindruckt Alessi Rose mit Selbstbewusstsein auf der Bühne, wo sie ihre introspektiven Songs in einem dramatischen und theatralischen Setting präsentiert.
- bis 26.11.2025