SWR3 New Pop Festival 2025: Abor & Tynna

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Österreich feiert mit seinem Debütalbum „Bittersüß“ den Kontrast von Gegensätzen – mal melancholisch und ruhig, mal laut, bunt und poppig. Ihre Texte – wie beispielsweise in dem Song „Coco Taxi“ – die abseits der Realität und alltäglicher Tristesse spielen, fangen den Zeitgeist der Generation Z ein, kombiniert mit Sounds, die an 1990er-Dance und Techno erinnern. Im Track „Winnetou“ fließen ungarische Lyrics ein, die ihre familiären Wurzeln und eine emotionale Tiefe unterstreichen. Während Tynna mit ihrer Stimme beeindruckt, übernimmt Abor das Songwriting – live zeigt er zudem sein Können am Cello, etwa in der Ballade „Parallele Linien“. 2025 erschaffen die ESC-Teilnehmer für Deutschland mit ihrer Vielseitigkeit eine Mischung aus moderner Popkultur und persönlicher Identität.

Datum: 04.11.2025