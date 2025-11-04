Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. SWR3 New Pop Festival
  4. SWR3 New Pop Festival 2025: Abor & Tynna
Abor & Tynna auf der Bühne

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025: Abor & Tynna

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Österreich feiert mit seinem Debütalbum „Bittersüß“ den Kontrast von Gegensätzen – mal melancholisch und ruhig, mal laut, bunt und poppig. Ihre Texte – wie beispielsweise in dem Song „Coco Taxi“ – die abseits der Realität und alltäglicher Tristesse spielen, fangen den Zeitgeist der Generation Z ein, kombiniert mit Sounds, die an 1990er-Dance und Techno erinnern. Im Track „Winnetou“ fließen ungarische Lyrics ein, die ihre familiären Wurzeln und eine emotionale Tiefe unterstreichen. Während Tynna mit ihrer Stimme beeindruckt, übernimmt Abor das Songwriting – live zeigt er zudem sein Können am Cello, etwa in der Ballade „Parallele Linien“. 2025 erschaffen die ESC-Teilnehmer für Deutschland mit ihrer Vielseitigkeit eine Mischung aus moderner Popkultur und persönlicher Identität.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.11.2025
04:15 - 05:00 Uhr

Mehr

SWR3 New Pop Festival Sendetypical mit Logo 2400x1350 16zu9

SWR3 New Pop Festival

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.