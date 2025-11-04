Hauptnavigation

SWR3 New Pop Festival 2025: Clueso live

Clueso ist einer der bekanntesten und vielseitigsten Musiker Deutschlands. In der außergewöhnlichen Atmosphäre des Casinos in Baden-Baden hat der Erfurter einen Tag vor dem offiziellen Start des "SWR3 New Pop Festival 2025" ein exklusives Konzert gegeben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.11.2025
02:45 - 03:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

SWR3 New Pop Festival

Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt er die deutsche Musiklandschaft mit seinen Hits.

In seinen Songs wie "Gewinner", "Cello" oder "Flugmodus" verbindet er häufig Elemente aus Pop, Indie und Soul. Mit seinen tiefgründigen Texten und einfühlsamen Melodien spricht Clueso Generationen von Musikliebhabern an.

