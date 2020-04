Der junge Franzose hat mit Bravour den ARD-Musikwettbewerb 2019 gewonnen. Es war das beste Ergebnis für das Fach Klarinette in der 68-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Joë Christophe wird in einer der neuen Folgen von „Stars von morgen“ zu sehen sein, die in diesem Jahr ausgestrahlt werden.