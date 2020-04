Iskandar Widjaja

Der Sohn arabisch-holländischer bzw. chinesisch-indonesischer Eltern wurde schon mit elf Jahren als Jungstudent an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin aufgenommen. Als Violinsolist ist er auf den Konzertbühnen der Welt unterwegs und mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet – als musikalischer Entertainer sieht man ihn aber auch bei Events wie dem Davis Cup, der EXPO in Mailand oder der Fashion Week in Paris. Und er kennt als Interpret wie als Komponist keine stilistischen Grenzen: Die Einflüsse reichen von Barock bis HipHop.