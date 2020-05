Ilker Arcayürek kam als Fünfjähriger von Istanbul nach Wien. Er wurde bald Mozart-Sängerknabe und sang später im Arnold Schönberg Chor.2010 wurde er Mitglied des Opernstudios der Oper Zürich: der Beginn seiner internationalen Karriere. Gastspiele führten ihn ans Teatro Real in Madrid, an die Bayerische Staatsoper, zu den Salzburger Festspielen und 2019 in die USA. Auch bei internationalen Wettbewerben war er als Lied- und Opernsänger höchst erfolgreich.