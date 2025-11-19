Kultur
schmeckt. immer. Schnell und einfach – Pfannkuchen, Pizza und Zimtschnecken
Norddeutsche Szeneköchin trifft Meisterkonditorin aus Nordrhein-Westfalen: In der Küche von Zora Klipp und Theresa Knipschild kommen Freunde guter Gerichte sowie Naschkatzen auf ihre Kosten.
19.11.2025
11:50 - 12:20 Uhr
Ob süß oder salzig, klassisch und modern: Das Koch- und Backduo setzt dabei auf "frisch gekocht" und Rezepte mit preiswerten Zutaten und einfacher Zubereitung. In dieser Folge dreht sich alles um schnelle Gerichte für den Mittagstisch oder zum Feierabend.
Außerdem gibt es Tipps für süßes und knuspriges Gebäck, hergestellt im Schnellverfahren. Herzhaft wird es mit Zoras Kräuterpfannkuchen mit gebratenem Gemüse. Klingt aufwendig, steht aber in weniger als 30 Minuten auf dem Tisch, inklusive einer cremigen Turbo-Hollandaise.
Genauso schnell geht es bei der Zubereitung von Zoras Blätterteigpizza mit Pilzen, mediterranem Gemüse und Mozzarella. Der Clou: Die Pizza wird im Ofen falsch herum gebacken. Erst wird das Gemüse gegart und dann der Blätterteig einfach oben aufgelegt und gebacken. Der Teig wird dadurch knuspriger und alles bleibt schön saftig. Nun muss nur die Auflaufform umgedreht werden. Zora zeigt einen einfachen Trick.
Danach ist Theresa für den süßen Part zuständig. Die Meisterkonditorin bereitet feine Zimtschnecken zu. Das beliebte und süße Gebäck wird normalerweise mit Hefe gemacht, der Teig braucht dabei viel Zeit zum Gehen. Bei Theresa kann man Zimtschnecken bereits nach 45 Minuten genießen. Statt Hefe gibt sie nämlich Backpulver in den Teig. Süße Leckerbissen kann man aber auch in drei Minuten herstellen. Theresas knusprige Plätzchen aus Schokolade und Cornflakes sind der Beweis.