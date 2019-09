Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

Die Wörlitzer Anlagen sind um ein klassizistisches Landhaus angelegt, das der Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf für den Landesherrn Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau, baute. Beide hatten sich dem Bildungsideal der Aufklärung verschrieben, so standen Park und Landhaus allen Besuchern offen und boten ihnen Eindrücke aus fremden Ländern, zum Beispiel Italien und England.



Fürst Franz wollte sein Land in einen Garten verwandeln, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Davon zeugen zahllose kunstvolle Bauten an Deichen und Wegen, die die weit auseinander liegenden ländlichen Refugien der fürstlichen Familie noch heute verbinden.