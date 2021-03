Sassi di Matera, Italien Wo man heute noch in Höhlen wohnt, Italien Film von Eva Witte

Traurige Berühmtheit erlangten die Sassi mit Carlo Levis Roman "Christus kam nur bis Eboli". Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1945 kamen plötzlich Menschen aus Rom, um die dortigen Verhältnisse zu studieren. In den "Sassi" lebten Mensch und Tier in fensterlosen Höhlen, ohne Strom, ohne fließend Wasser. 20 000 Bewohner wurden in den 1960er-Jahren in weiter oben gebaute Sozialwohnungen umgesiedelt.



Sie erinnern sich noch, die Menschen, die jetzt in gekachelten, geheizten Wohnungen sitzen: an die Entbehrungen, an den Ort ohne Straße, aber auch an das einzigartige Zusammenleben in Nachbarschaften, "vicinati" genannt, bedingt durch den Zugang zum Wasser. Sie erinnern sich an die Höhlen, Höfe, Wasserläufe, Dachgärten und Felskirchen, an einen Lebensraum in Harmonie mit der rauen Landschaft.