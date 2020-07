Melaka und Georgetown, Malaysia Zentren des Fernosthandels Film von Manfred Linke

Die Anfänge Melakas reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Rasch wurde der Hafen zu einem Knotenpunkt des frühen maritimen Welthandels, strategisch zentral gelegen an der Durchfahrt zwischen der malaiischen Halbinsel und der Insel Sumatra. Bald wurde die Passage zwischen Ost und West nur noch "Straße von Melaka" genannt.



Hier trafen Händler aus China auf indische, arabische und bald auch europäische Kaufleute, vermischten sich Rassen und Kulturen. Die Kontrolle über Melaka zu gewinnen, wurde zum erklärten Ziel der portugiesischen Krone. 1511 eroberten die Portugiesen die Stadt und bauten ein mächtiges Fort. 130 Jahre lang konnten sie enorme Gewinne aus ihrem Handelsmonopol mit Fernost ziehen.



Dann eroberten die Holländer Melaka und kontrollierten ihrerseits für rund 150 Jahre den lukrativen Handel mit Gewürzen, Opium oder Porzellan. Ende des 18. Jahrhunderts übernahmen die Briten die Stadt. Sie gründeten auch die 400 Kilometer nördlich gelegene Handelsstadt Georgetown, die Melaka bald überflügelte.



Auch in Georgetown entwickelte sich eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft, siedelten Inder, Chinesen, Malaien und Armenier. Die Briten prägten das offizielle Gesicht der Stadt mit viktorianischen Verwaltungsbauten, während ein enges Nebeneinander von muslimischen Moscheen, buddhistischen und hinduistischen Tempeln, von chinesischen, indischen, malaiischen Läden und Gewerken das Bild der Altstadt bestimmt.



Private Paläste und prachtvoll ausgestattete Kongsi, Familientempel und Versammlungsorte chinesischer Clans, zeigen, welche Reichtümer in Georgetown und den anderen Handelsmetropolen an der Straße von Melaka zu verdienen waren.