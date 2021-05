Head-Smashed-In, Kanada Abgrund der toten Bisons Film von Goggo Gensch

Bei der historischen Bisonjagd versuchten getarnte Jäger, die Tiere in eine Richtung zu locken, aus der sie nur auf einen Abgrund fliehen konnten. Wenn sich Tiere aus der Herde der Klippe näherten, tauchten schreiend und winkend weitere Indianer auf. Sie umzingelten die erschrockene Herde, die in Panik auf den Abgrund zurannte. Die ersten Bisons versuchten meist, an der Kante zu stoppen, wurden aber von den nachfolgenden Tieren überrannt. Sie stürzten sich wie die Lemminge in den Tod.



Seinen Namen verdankt "Head-Smashed-In" aber nicht den getöteten Bisons, sondern einer Legende: Ein junger Krieger wollte die herabstürzenden Tiere aus nächster Nähe beobachten. Er stellte sich ganz eng an die Wände der Klippe, die Bisons stürzten vor ihm zu Tode. An diesem Tag war die dem Exitus geweihte Herde jedoch größer als sonst. Immer mehr Tiere stürzten herab und erdrückten den jungen Mann an dem steilen Fels. Die Blackfoot nannten die Stelle "where he got his head smashed in" - "wo sein Schädel zerschmettert wurde".