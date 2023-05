Die Wachau, Österreich - Eine Landschaft, die lächelt Film von Goggo Gensch

Es ist das ideologische Hauptquartier des Benediktinertums. Dort wird alles aufbewahrt, was man als Grundlage des abendländischen Geistes bezeichnen kann.



Die Benediktinerabtei am Göttweiger Berg markiert das Ende der Wachau. Dort wird schon seit keltischen Zeiten Wein angebaut. Die Reben wachsen auf Terrassen, die in schweißtreibender Fronarbeit in das Urgestein geschlagen wurden.



Barock wie die Klöster breitet sich die Landschaft mit all ihren Sagen und Geschichten vor dem Besucher aus. Die Wachau, das ist ein ganz reales, kleines Paradies abseits der Welten Hektik. Eine Gratwanderung zwischen Kitsch und echter Romantik.