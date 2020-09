Kultur

Die Schwebefähre in Portugalete, Spanien Wenn Brücken Gondeln tragen Film von Christina Brecht-Benze

Am Anfang war sie nur ein kühner Einfall des Architekten Alberto de Palacio. Am Ende war sie eine Sensation: die Schwebefähre in Portugalete in Spanien.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.09.2020