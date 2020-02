Udo Lindenberg: Stärker als die Zeit

Der Künstler ist nicht nur für seine Musik, sondern auch seinen ikonischen Kleidungsstil bekannt. "Der Dealer bringt das Udopium", schreibt die "laut"-Kritik treffend, und das Publikum lässt sich vom Oberhaupt der Panikfamilie gerne verführen. Für fast zwei Stunden sind hier alle stärker als die Zeit. Das gleichnamige Studioalbum erscheint am 29. April 2016, rund zwei Wochen vor seinem 70. Geburtstag, und erreicht mühelos Platz 1 der Hitparade. "Lindenberg hat an diesem Album so akribisch wie lange nicht mehr an einem neuen Album gearbeitet", schreibt "Spiegel Online".