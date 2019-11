U2: eXPERIENCE Live - Berlin

Legenden der Popmusik. U2 triumphieren mit unvergesslichen Arenashows.

Quelle: Danny North

Als die Tour Europa erreicht, schreibt Bono in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", "dass er die Europäische Union unterstützen wird und in jedem Konzert die Europäische Flagge schwenken wird." Am 31. August und 1. September 2018 spielen U2 in Berlin, doch am zweiten Abend muss Sänger Bono das Konzert nach fünf Songs abbrechen: Er hat seine Stimme verloren und verspricht, das Konzert zu wiederholen. Es wird der 13. November.



Die Kritiker bewerten die Tour positiv. Jennifer O'Brien von der "Times" gefällt, dass die Band für Toleranz eintritt und das politische Klima anklagt. Dave Egan schreibt im "Irish Independent" von der "mutigsten, kraftvollsten und überhaupt zornigsten Performance, die U2 je geliefert haben." Und Roy Trasskin schreibt in "Variety", dass sich U2 nicht auf die Nostalgie verlassen haben und viele Songs der letzten beiden Alben spielen.