Pop Around @ Bauhaus: The Kooks

Sie können zurückblicken auf ein Fünffach-Platin-Debüt, das während einer allgemeinen Hochphase der britischen Rockmusik erschien, und dessen Hooks - u.a. zu hören auf Tracks wie "Eddie’s Gun", "Ooh La", "She Moves In Her Own Way" oder auch "Naïve" – The Kooks im Handumdrehen eine gewaltige Fangemeinde bescheren sollten. Ihr Debütalbum "Inside in, inside out" generierte inzwischen über 1,3 Milliarden Streams auf Spotify und wurde zu einem unverzichtbaren zeitlosen Klassiker.