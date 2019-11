The Cure: Anniversary - Live in Hyde Park

Der Song "Lullaby" zieht einen hypnotisch in sein Spinnennetz.

Quelle: Courtesy of Eagle Rock

Inszeniert hat das Konzert Tim Pope, der die meisten Videos der ikonischen Band gestaltet hat und 1986 Regie im preisgekrönten Film "The Cure in Orange" führt. Im Interview sagt Pope, der die Band seit 1981 begleitet: "Ich war am Tag vor der Show in einem sehr beengten Studio bei den Proben und saß in der Mitte der Gruppe, als sie die Songs durchgingen. Ich wusste, dass die einzige Möglichkeit, den Leuten die wahren Cure zu zeigen, darin bestand, nicht nur die großartige, epische Dimension ihrer Bühnenshow einzufangen, sondern auch die enge, intime Seite dieser Band zu zeigen, die einfach zusammen Musik macht. Nie hat Robert so gut gesungen, nie haben The Cure leidenschaftlicher, straffer und kraftvoller gespielt."