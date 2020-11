Stevie Nicks: 24 Karat Gold Tour

Anfang der 1980er Jahre startet Stevie Nicks parallel zu Fleetwood Mac ihre Solokarriere, muss aber 1986 eine Pause einlegen, um sich im Betty Ford-Center wegen ihrer Kokainsucht behandeln zu lassen. "Alle von uns (bei Fleetwood Mac) waren drogenabhängig, aber ich war am schlimmsten dran", sagt Stevie Nicks im März 2020 in einem Interview. Schon 1982 kennt Stevie Nicks ihre Dämonen und sagt: "Da ist diese wilde und diese gediegene Seite in mir. Und diese wilde Seite akzeptiert keine Disziplin in meinem Leben und ich versuche diese beiden Pole auszugleichen, damit Menschen mit mir klarkommen." Bis zu ihrem Aufenthalt in der Klink ist Stevie Nicks Anfang der 80er Jahre im Gegensatz zu Fleetwood Mac als Solokünstlerin sehr erfolgreich und schreibt zusammen mit Prince den Song "The Wild Heart". Doch auch nach dem Klinikaufenthalt hat Stevie Nicks gesundheitliche Probleme, ist abhängig von Beruhigungsmitteln und leidet unter dem Fatigue-Syndrom. "Sie haben mich sehr sehr krank gemacht", sagt sie damals in einem Interview. Ihrer Stimme scheint das alles wenig geschadet zu haben. Von samtweich-heiser und ziemlich tief bis sehr hoch und strahlend klar reicht ihr unvergleichlicher Mezzosopran, die bis heute Fans weltweit begeistert. Und auch 2017 verkörpert sie auf der Bühne die glamouröse und geheimsnisvolle Hippie-Sängerin, der viele schon immer zutrauten in Wahrheit eine Hexe zu sein.