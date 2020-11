Shakira: In Concert - El Dorado World Tour

Shakiras Musik pendelt zwischen arabischen Klängen und Popmelodien, sie zwischen unschuldigem Mädchen und sexy Lolita.

Quelle: Xavi Menos

Die Presse ist begeistert. So vergibt die Times in London fünf von fünf Sternen für die Show und beschreibt Shakira als "scharfe Rockbraut" und "feurige Verführerin". Auch der englische Guardian ist begeistert von Shakiras Fähigkeit, auch noch nach drei Jahrzehnten im Popgeschäft Arenen zu füllen und ihre lateinamerikanischen Fans mit englischsprachigen Songs zu begeistern. Weitere Presse-Superlative wie "Queen of Stage", "Global Superstar" oder "Queen of Latin Pop" begleiten die Tour. Die Los Angeles Times gar fühlt sich erinnert an "die Rückkehr einer Heldin" und Lucas Villa von AXS.com schreibt nach der Show in Anaheim: "Anstatt sich allein auf eine große Produktion zu verlassen, nützt Shakira ihr bestes Instrument, ihren Körper, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen um im Gold-Standard eines Darstellers zu funklen." Einen Schreckmoment übersteht Shakira bei ihrem Auftritt in Mexico City: Ein Fan stürmt am Ende der Show auf die Bühne. Shakira bleibt gelassen, umarmt den Fan und macht sogar noch ein Foto mit ihm, während ihn die Security von der Bühne abführt.