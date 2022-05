Rita Ora: At the Eiffel Tower

Oras größten Charterfolge sind die Songs "How We Do (Party)", "Your Song", "Anywhere" und "Let You Love Me".

Quelle: ZDF / Paramax

Geboren 1990 in Pristina, dem heutigen Kosovo, wandert Rita Ora's Familie wenige Monate nach ihrer Geburt in das Vereinigte Königreich aus und lässt sich in London nieder. Nachdem ein Talentscout einen ihrer frühen Auftritte sieht, wird das junge Talent kurzerhand nach Amerika eingeflogen: Rita unterschreibt einen Vertrag mit keinem Geringeren als Hip-Hop-Größe Jay-Z, dem das Label gehört. Er rät seinem neuen Schützling, sich Zeit zu lassen, sodass es ganze drei Jahre bis zur Veröffentlichung ihres Debütalbums dauert.



2012 erreicht sie mit "Ora" Platz 1 der englischen Charts und begeistert ihre Fans mit Anleihen an Rihanna und Jessie J. Beyoncé erklärt sich zum Fan, Adidas bittet um Entwürfe für gleich drei Kollektionen und Madonna soll auch angerufen haben. Doch als ihre wichtigste Inspiration nennt Rita Ora immer wieder Gwen Stefani, deren Style von Rita Ora immer wieder gekonnt zitiert wird. In dem Madonna-Video "Bitch I'm Madonna", tritt Ora neben Beyoncé, Katy Perry, Miley Cyrus und Nicki Minaj auf. Ihr Terminkalender ist proppenvoll, sie macht Werbung für Pepsi und Coca-Cola und wird 2015 in die Jury der englischen Ausgabe von "X Factor" berufen. Das schnelle Leben von Termin zu Termin geht nicht spurlos an Rita Ora vorbei: Im November 2013 bricht die 22-Jährige in der Hitze Miami's bei einem Fotoshooting für Madonna's Material-Girl-Kollektion zusammen. Wegen eines Hitzekollaps und einer Dehydrierung wird sie im Krankenhaus behandelt. Im Mai 2017 kommt Rita Ora mit "Your Song" zurück in die Charts. Sie spielt im Kinohit "Fifty Shades of Grey", ersetzt Kylie Minogue als Jurorin bei der englischen Ausgabe von "The Voice" und überrascht die deutsche Jury von "The Voice" mit Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster sowie Michi Beck und Smudo mit einem Inkognito-Auftritt bei den Blind Auditions.