Prince: Let's Go Crazy - The GRAMMY® Salute

Wendy Melvoin - Gitarristin aus der 1982 gegründeten Band "Prince and The Revolution"

Quelle: Kevin Mazur Getty Images

Gastgeberin des Abends, der am 28. Januar 2020 aufgezeichnet wird, ist die Schauspielerin Maya Rudolph, die weitere Gäste wie Supermodel Naomi Campbell, Schauspieler und Komiker Fred Armisen, Sängerin Alicia Keys und die Primaballerina Misty Copeland begrüßt. Im Mittelpunkt der Show steht die Musik des 38-fachen Grammy-Nominierten und siebenfachen Grammy-Gewinners. "Für mich ist Prince Musik. Wer Prince liebt, der liebt Musik. Er hatte so viel zu erzählen und dann ist er viel zu früh gegangen", sagt Maya Rudolph. Die musikalische Leitung der Sendung liegt in den Händen der Prince-Schlagzeugerin Sheila E. und den Prince-Produzenten Jimmy Jam und Terry Lewis. Sie berücksichtigen auch den Bangles-Hit "Manic Monday", der 1985 veröffentlicht wird. Im Rahmen der Prince-Gala interpretieren Bangles-Sängerin Susanna Hoffs und Coldplay-Sänger Chris Martin den Song in einer berührenden Unplugged-Fassung. Oscarpreisträger John Legend nimmt sich den Sinead O'Connor-Hit "Nothing Compares 2 U" vor und der siebenfache Grammypreisträger Beck begeistert mit seiner Version von "Raspberry Beret". Bluesikone Mavis Staples sorgt mit ihrer Version von "Purple Rain" für Gänsehaut und Prince-Schlagzeugerin Sheila E. bringt mit einem Medley das begeisterte Publikum zum Tanzen. "Er war und ist der beste Gitarrist der Welt", sagt Gitarrist und Sänger Gary Clark Jr. über Prince. Er eröffnet die Gala mit dem Prince-Hit "Let's Go Crazy".